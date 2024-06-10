"Дія" інформуватиме сім'ї про полонених: як це працюватиме

Координаційний штаб інформуватиме родини щодо зміни статусу полонених через застосунок "Дія", повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба "Дія".

"Очікувати рідну людину з полону нестерпно важко. Цим і користуються росіяни. Надсилають близьким полонених есемески з пропозиціями заплатити кошти, щоб "пришвидшити" обмін. Або поширюють неправдиві відомості, імітуючи повідомлення від Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими" , - розповідає пресслужба.

Аби захистити родини від ворожої дезінформації, усі сповіщення з кабінету Координаційного штабу надходитимуть в "Дію" також.

Для того, щоб отримувати сповіщення, необхідно:

якщо людина зникла - зареєструйте особистий кабінет на сайті Координаційного штабу;

подайте заявку про зникнення;

у "Дію" приходитимуть сповіщення про те, що заявку було підтверджено, до справи було додано нову інформацію, чи те, що людину звільнили з полону.

"Якщо людина вважалась зниклою безвісти, а потім вдалося підтвердити, що вона в полоні, - також буде сповіщення в "Дії" , - відзначає пресслужба.

Сповіщення після вищезгаданих кроків надходитимуть автоматично у "Дію", якщо ви:

авторизовані в застосунку;

маєте верифіковану картку платника податків;

подавали заявку через особистий кабінет у Координаційному штабі.

Послуги в "Дії"

Загалом застосунок постійно удосконалюється, додає нові послуги, нові електронні документи й інше. Це допомагає позбутись роботи з фізичними екземплярами документів, або ж зекономити час на поході до держустанов. Як приклад, вже незабаром на порталі дозволять актуалізувати дані у Реєстрі територіальної громади. Зокрема в застосунку можна придбати можна придбати облігації, аби підтримати економіку країни.