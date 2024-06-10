Прем’єр Франції хотів відмовити Макрона від оголошення виборів – ЗМІ

Прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь намагався відмовити президента Емманюеля Макрона від неочікуваного для багатьох рішення про дострокові парламентські вибори, на яких правопопулістське "Національне об’єднання" може здобути перемогу.﻿ Про це пише BFMTV, повідомляє Європейська правда.

За даними журналістів, 35-річний Атталь, який є наймолодшим прем’єром у сучасній історії Франції, ввечері у неділю намагався переконати Макрона не розпускати Національну асамблею, натомість пропонував обмежитися відставкою уряду.

Макрон нібито відкинув його пропозицію та сказав, що Атталь найкраще підходить для того, щоб очолити кампанію перед несподіваними виборами.

Нагадаємо, у "Нацоб’єднанні", яке найчастіше асоціюють з його неформально лідеркою Марін Ле Пен, хочуть у разі перемоги висувати на прем’єрську посаду свого 28-річного лідера Жордана Барделлу.

Соцопитування показало, що більшість французів підтримують розпуск парламенту після провальних результатів пропрезидентських сил на виборах до Європарламенту.