Росіяни обстрілюють Херсон, у середмісті лунають вибухи

Керівник міської військової адміністрації повідомив, що в середмісті Херсона лунають вибухи, Сили оборони півдня пишуть про активність ворожої тактичної авіації, повідомляє Українська правда.

Пряма мова Мрочка:

"Херсон під ворожим вогнем! У центральній частині міста чути вибухи".

Керівник МВА закликав містян не перебувати на відкритому просторі та перейти до більш безпечних місць. Також Сили оборони півдня попередили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.