У Зеленського визначили склад делегації на конференцію з відновлення у Берліні
Президент України Володимир Зеленський визначив склад делегації, яка буде представляти державу на третій конференції з відновлення України, що розпочинається завтра у Берліні, повідомляє Європейська правда.
Відповідне розпорядження опублікували на сайті Офісу президента.
Згідно з документом, делегацію очолить віцепрем’єрка-міністр економіки Юлія Свириденко.
Крім неї, до складу увійдуть:
- міністр енергетики Герман Галущенко;
- міністерка соціальної політики Оксана Жолнович;
- міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін;
- міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко;
- міністр фінансів Сергій Марченко;
- віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина;
- перший заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василь Шкураков;
- заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.
Одночасно Свириденко за погодженням з МЗС може вносити зміни до складу делегації, включаючи туди радників та експертів.
Крім того, Мінекономіки отримує розпорядження за погодженням з МЗС затвердити вказівки делегації України для участі в Конференції з питань відновлення України (URC2024).
Нагадаємо, 10 червня стало відомо, що очільнику Держагентства з відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму не погодили відрядження на конференцію, після чого він заявив, що йде у відставку.
Речник уряду Німеччини на запитання ЗМІ з цього приводу сказав, що відсутність одного посадовця не має зашкодити заходу.
Конференція з відбудови України у Берліні стане вже третім таким заходом, після першої конференції 2022 року у швейцарському Лугано та другої – у Лондоні.
За даними ЗМІ, президент України Володимир Зеленський особисто буде присутній на заході, а також має вперше особисто виступити у Бундестазі Німеччини.