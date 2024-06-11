Путін обговорив Україну та Саміт миру з президентом Бразилії

Російський правитель Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою обговорили майбутній Саміт миру в Швейцарії і прагнення Бразилії "зробити внесок" у врегулювання війни в Україні, повідомляє Українська правда.

У понеділок увечері в Кремлі повідомили, що під час розмови "Путін виклав принципові підходи російської сторони" у зв'язку з майбутнім Самітом миру в Швейцарії.

Там також заявили, що президент Бразилії "позначив прагнення зробити внесок у пошук варіантів мирного врегулювання" війни в Україні, "що відображено у відомій спільній ініціативі Бразилії та Китаю з цього приводу".

Пресслужба президента Бразилії повідомила, що, говорячи про Україну, да Сілва "знову заявив, що виступає за мирні переговори за участю обох сторін конфлікту" згідно з документом, підписаним представниками Бразилії та Китаю.

Нагадаємо, наприкінці травня агентство Bloomberg повідомляло, що для ЄС важливим питанням є те, як перейти від Саміту миру в Швейцарії до можливої зустрічі в Саудівській Аравії восени вже за участю Росії. Агентство писало, що президент України Володимир Зеленський закликає лідерів країн взяти участь у заході, але РФ активно намагається перешкодити участі ключових держав.

Зазначалося, що Бразилія та Індія думають відправити посадових осіб нижчого рівня, а від Китаю може бути присутнім лише високопоставлений державний службовець. При цьому Китай та Бразилія намагаються висунути ідею щодо альтернативної зустрічі.

Згодом міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Глобальний саміт миру у Швейцарії не відповідає всім критеріям, які для подібних майданчиків висуває Пекін, через що він там "навряд чи" буде представлений.

Нещодавно швейцарські посадовці заявили, що Туреччина та Індія візьмуть участь у саміті, хоча поки не ясно, на якому рівні. Залишається незрозумілим, чи братимуть у ньому участь Бразилія та ПАР.