ISW: Росіяни почали знову возити паливо Кримським мостом

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що українські удари по російських військових і логістичних об'єктах могли змусити російські війська змінити свою дислокацію і транспортні схеми, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

Як зазначається в огляді, український партизанський рух "Атеш" повідомив 10 червня, що російські війська нещодавно передислокували системи протиповітряної оборони з окупованого Криму до Бєлгородської області, і що в результаті російська ППО не повністю прикриває Крим.

Кадри, датовані 8 червня, показують, що Росія почала транспортувати паливо через Керченську протоку через залізничний міст.

Наприкінці квітня речник Південного оперативного командування ЗСУ Дмитро Плетенчук заявляв, що російська влада не перевозить паливо через залізничний міст через Керченську протоку з березня 2024 року через загрозу українського удару по мосту під час проходження транспорту з паливом, що може призвести до загоряння і можливого руйнування мосту.

Українське військове видання "Мілітарний" 10 червня оцінило, що українські удари по залізничних баржах через Керченську протоку 30 травня спонукали російську владу знову почати транспортування палива через залізничний міст.

"Незрозуміло, чи буде російська влада продовжувати використовувати залізничний міст через Керченську протоку для транспортування палива та логістики до окупованого Криму в найближчій і середньостроковій перспективі.

Це, ймовірно, полегшило б деякі логістичні обмеження, оскільки Росія намагається компенсувати втрату поромів через протоку, але зробило б міст через Керченську протоку все більш вразливим для українських ударів, особливо якщо російські засоби протиповітряної оборони Криму зменшаться, як повідомляв "Атеш"".

Ключові висновки ISW за 10 червня: