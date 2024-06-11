Пентагон: Допомога США дала змогу сповільнити наступ РФ на Харківщині

Речник Міністерства оборони США Патрик Райдер заявив, що постачання американської допомоги дало змогу сповільнити просування російських окупантів на Харківщині, повідомляє Українська правда.

Відповідаючи на питання, чи впливає надходження американської допомоги на ситуацію на передовій, речник зазначив: "Я б сказав, що так".

"І я думаю, що той факт, що росіяни дійсно сповільнили просування під Харковом, свідчить про те, що, по-перше, українці можуть продовжувати утримувати лінію фронту, і, по-друге, що ця допомога доходить до них.

Знову ж таки, ми визнаємо, що ще багато чого треба зробити для того, щоб доставити їм (українцям – ред.) таку необхідну допомогу, але ми будемо продовжувати працювати над цим" , – сказав Райдер.

Нагадаємо, 9 червня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що українці використали дозвіл бити американською зброєю по території РФ біля кордону, й імпульс операції російських військ на Харківщині застопорився.