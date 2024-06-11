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Курс валют НБУ на 11 червня

Курс валют НБУ на 11 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 11 червня 2024 року

Курс долара порівняно з 10 червня досяг рівня 40.4246 за 1 долар.

Курс євро знизився на 40 коп. до 43.4726 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 51.4039 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 13 коп. до 45.1167 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до рівня 10.0491 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 40.424 600 +0.1761
EUR Євро 43.472 600 --0.3983
GBP Фунт стерлінгів 51.403 900 --0.1383
CHF Швейцарський франк 45.116 700 --0.1292
PLN Польський злотий 10.049 100 --0.1818

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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