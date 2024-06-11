Курс валют НБУ на 11 червня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 11 червня 2024 року

Курс долара порівняно з 10 червня досяг рівня 40.4246 за 1 долар.

Курс євро знизився на 40 коп. до 43.4726 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 51.4039 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 13 коп. до 45.1167 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до рівня 10.0491 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 40.424 600 EUR Євро 43.472 600 GBP Фунт стерлінгів 51.403 900 CHF Швейцарський франк 45.116 700 PLN Польський злотий 10.049 100

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.