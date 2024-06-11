Курс валют НБУ на 11 червня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 11 червня 2024 року
Курс долара порівняно з 10 червня досяг рівня 40.4246 за 1 долар.
Курс євро знизився на 40 коп. до 43.4726 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 51.4039 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 13 коп. до 45.1167 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до рівня 10.0491 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|40.424 600
|EUR
|Євро
|43.472 600
|GBP
|Фунт стерлінгів
|51.403 900
|CHF
|Швейцарський франк
|45.116 700
|PLN
|Польський злотий
|10.049 100
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.