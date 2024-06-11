У Франції ультраправі можуть об'єднатися, щоб перемогти Макрона

Через день після того, як президент Франції Емманюель Макрон оголосив дострокові вибори, дві провідні ультраправі сили країни проводять переговори про можливе об'єднання для формування наступного уряду, повідомляє Європейська правда.

Головна кандидатка на виборах до Європарламенту від ультраправої партії "Реконкіста" Маріон Марешаль в понеділок зустрілася з де факто лідеркою "Національного об'єднання", своєю тіткою Марін Ле Пен, і президентом цієї партії Жорданом Барделлою, щоб обговорити потенційний альянс.

Марешаль, яка колись була депутаткою парламенту від "Національного об'єднання", та яка є онукою засновника партії Жан-Марі Ле Пена, напередодні президентських перегонів 2022 року відійшла від своєї тітки, щоб приєднатися до лав "Реконкісти". Цю партію заснував відомий радикальними правими та проросійськими поглядами журналіст та аналітик Ерік Земмур.

Хоча її партія набагато менша за "Національне об'єднання" і на виборах в неділю лише зі скрипом подолала 5-відсотковий поріг, необхідний у Франції для обрання депутатів Європарламенту, її прихильники цілком можуть мати вирішальне значення в конкурентній боротьбі на національному рівні.

З ночі виборів Марешаль наполягала на тому, щоб її нова партія об'єдналася зі старою.

"Національний табір отримав історичну перемогу. Враховуючи серйозність ситуації для нашої країни, я дуже хотіла зустрітися з Марін Ле Пен і Жорданом Барделлою, щоб скористатися можливістю створити урядову коаліцію" , – заявила Марешаль.

У телевізійному інтерв'ю після зустрічі Ле Пен сказала, що зустрінеться з низкою політичних лідерів, щоб "створити більшість", не уточнивши, чи досягла вона домовленості зі своєю племінницею.

Ле Пен також зазначила, що "Національне об'єднання" буде готове утриматися від висування кандидатів проти депутатів від консервативної партії "Республіканці", якщо вони досягнуть угоди з її партією.

Хоча Марешаль чітко заявляє про своє прагнення до єдності, залишається неясним, чи підтримує її президент і засновник партії Земмур.

Припускаючи, що між двома найвидатнішими особистостями в "Реконкісті" існує розкол, Барделла високо оцінив "конструктивну позицію" Марешаль "на відміну від Еріка Земмура".

У неділю Земмур закликав до створення "найбільшої правої коаліції", не називаючи конкретно "Національне об'єднання" як потенційного партнера.

У неділю президент Емманюель Макрон розпустив парламент Франції через поразку його партії на євровиборах, яка серйозно поступилась "Національному об’єднанню".

Він оголосив, що дострокові вибори відбудуться 30 червня (перший тур) і 7 липня (другий тур).