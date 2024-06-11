Бюджет України отримає необхідну допомогу від партнерів у 2024 році - Марченко

Україна отримала від західних партнерів запевнення щодо виділення необхідної підтримки бюджету 2024 році. Ведуться переговори про наступний рік, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє його Facebook.

За його словами, у Берліні відбулось десяте засідання Керівного комітету Координаційної платформи донорів України.

"Завдяки спільним зусиллям із партнерами, у тому числі в межах Координаційної платформи, ми отримали запевнення щодо залучення необхідного обсягу коштів до кінця 2024 року" , - написав він.

Як зазначив міністр, тепер критично важливо, щоб підтримка надходила ритмічно та передбачувано, що сприятиме стабільності та збалансованості держбюджету.

"Далі спільно працюємо над забезпеченням джерел для фінансування бюджетних потреб у 2025 році" , - додав Марченко.

За прогнозом НБУ, очікується залучення міжнародного фінансування в розмірі 37,9 млрд доларів у 2024 році, 25,1 млрд доларів у 2025 році та 12,6 млрд доларів у 2026 році.

Раніше міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що у державному бюджеті України утворився розрив на суму 5 млрд доларів, необхідних на закупівлю зброї через те, що останні півроку допомога Заходу була мінімальною.