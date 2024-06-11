Мішель хоче усунути фон дер Ляєн від переговорів про нове керівництво ЄС – ЗМІ

Президент Європейської ради Шарль Мішель, у якого тривалий конфлікт з очільницею Єврокомісії, хоче усунути Урсулу фон дер Ляєн від участі у неформальній зустрічі лідерів ЄС, де після євровиборів будуть обговорювати призначення нового керівництва Євросоюзу. Про це пише видання Politico з посиланням на джерела, повідомляє Європейська правда.

Фон дер Ляєн, чия Європейська народна партія виграла вибори в Європарламент, хоче продовжити роботу на посту глави Єврокомісії на другий термін. Однак останній план Шарля Мішеля спрямований на те, щоб зашкодити їй.

У переговорах з лідерами ЄС та їхніми помічниками Мішель запропонував виключити фон дер Ляєн із неформальної зустрічі 17 червня, на якій глави держав та урядів обговорюватимуть питання найвищих посад в ЄС. Мішель як очільник Європейської ради ухвалює рішення, хто може приєднатися до вечері.

За словами дипломатів і посадовців, європейські столиці рішуче виступають проти пропозиції Мішеля.

"Держави-члени дедалі більше роздратовані роллю Шарля Мішеля в процесі відбору кандидата на посаду голови комісії. Схоже, що він керується суто особистими мотивами" , – сказав один з дипломатів ЄС.

Після виборів до Європарламенту лідери ЄС повинні домовитися про наступних очільників Європейської комісії, Європейської ради (нинішня робота Мішеля) і Європейського парламенту, а також про наступного главу зовнішньополітичного відомства.

Дехто підозрює, що Мішель вигадує схему, щоб вступити в перегони за найвищі посади у ролі наступного керівника зовнішньополітичного відомства ЄС.