У комюніке Саміту миру не згадуватимуть заклик про виведення військ РФ – ЗМІ

Учасникам саміт миру запропонують проєкт спільної заяви, яка не міститиме заклику до виведення російських військ з території України. Про це повідомляє японське видання NHK, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як нагадує телерадіокомпанія, згідно з заявою уряду Швейцарії, на саміті будуть присутні 90 країн та організацій.

Зокрема в проєкті спільної заяви згадуються лише три з десяти пунктів української формули миру. Мова йде про:

безпеку атомних електростанцій;

продовольчу безпеку;

звільнення всіх ув'язнених і повернення дітей, яких депортували до Росії.

Водночас документ не містить вимог щодо:

виведення російських терористів з української території;

відновлення територіальної цілісності України.

Втім спільна заява підкреслюватиме важливість участі Російської Федерації в дискусіях щодо досягнення миру.

"За словами дипломатичних джерел, виведення російських військ та інші положення, до яких закликає Україна, не включили до проєкту заяви з урахуванням позицій деяких азіатських і близькосхідних країн зі швидкозростаючою економікою, що підтримують зв'язки з Росією" , - додає NHK.

Саміт миру﻿

Засідання пройде з 15 по 16 червня на території Швейцарії. Під час саміту країни й організації обговорять також українську формулу миру, яка, своєю чергою, повинна посприяти завершенню повномасштабної війни в Україні на справедливих умовах.