У Росії стартував другий етап навчання нестратегічних ядерних сил, під час якого російські та білоруські військові мають відпрацювати підготовку до бойового застосування такої зброї, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Міноборони РФ у Telegram.

"Розпочався другий етап навчання нестратегічних ядерних сил. Під час навчання будуть відпрацьовані питання спільної підготовки частин збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь до бойового застосування нестратегічної ядерної зброї.

Навчання спрямовані на підтримання готовності особового складу і техніки частин до бойового застосування нестратегічної ядерної зброї Росії і Білорусі з метою безумовного забезпечення суверенітету і територіальної цілісності Союзної держави".

Повідомляється, що в рамках першого етапу навчання, який пройшов наприкінці травня, особовий склад ракетних з'єднань Південного військового округу відпрацював "завдання отримання навчальних спеціальних боєприпасів для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", спорядження ними ракет-носіїв і таємного висування в призначений позиційний район для підготовки до проведення ракетних пусків".

А особовий склад підрозділів авіації Повітряно-космічних сил Росії відпрацював спорядження авіаційних засобів ураження, зокрема аеробалістичних гіперзвукових ракет "Кинджал", і вильоти в призначені райони патрулювання.