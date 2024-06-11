У Запоріжжі стріляли у місцевого чиновника: він помер у лікарні (Оновлено)

У Запоріжжі стріляли з вогнепальної зброї у місцевого посадовця Максима Денщіка. Його госпіталізували, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомили в прес-службі Нацполіції.

Правоохоронці розповіли виданню, сьогодні о 07:55 до чергової частини поліції надійшло повідомлення про те, що біля підʼїзду багатоповерхівки в одному з районів м. Запоріжжя невідома особа з вогнепальної зброї здійснила постріл у місцевого посадовця. Потерпілого госпіталізували.

Як повідомили джерела у правоохоронних органах, мова йде про Максима Денщіка. ЗМІ пишуть, що він донедавна обіймав посаду директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради, але в травні був тимчасово відсторонений від виконання обов'язків на час проведення службового розслідування.

Наразі поліцейські розпочали першочергові слідчі (розшукові) дії. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Правова кваліфікація - ч.2 ст.15, ч.1 ст. 115 (Замах на вбивство) КК України.

Оновлено 11:00. Посадовець помер у лікарні.

Пізніше в Нацполіції повідомили, що зловмисник здійснив чотири постріли у потерпілого. Останній від отриманих поранень помер у лікарні.

"11 червня о 07:55 до відділу № 2 (Олександрівський) Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину та поранення чоловіка. Працівники поліції встановили, що біля підʼїзду багатоповерхівки невідомий з вогнепальної зброї здійснив постріли у місцевого посадовця та зник з місця події. Потерпілого доставили до медзакладу, де він помер під час надання медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Правова кваліфікація - ч. 1 ст. 115 (Вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають першочергові слідчо-розшукові дії.

Нагадаємо, вчора у Полтавській області правоохоронці затримали учасників банди, які готували вбивство поліцейського та місцевого депутата.

Крім того, раніше було викрито мережу агентів, яка готувала вбивство президента Володимира Зеленського й інших представників вищого військово-політичного керівництва країни.