В Німеччині заявили про високу загрозу терактів у країні

Федеральний офіс захисту конституції Німеччини вважає, що терористична загроза для країни останнім часом суттєво вища, ніж у попередні роки, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив голова відомства Томас Гальденванг із посиланням на DPA.

За його словами, зростання ісламістської терористичної загрози за останній рік сталося внаслідок сукупності факторів, як то повернення Талібану до влади в Афганістані, посилення ІДІЛ-К в Афганістані і Пакистані, провокативні акції ультраправих активістів у країнах Скандинавії, що розлютили багатьох мусульман, і, врешті, війна Ізраїлю і ХАМАС на Близькому Сході, яка ще більше підсилила загрозу.

"Німеччина більшою мірою у фокусі уваги джихадистів, аніж інші країни Європи, тому що нас вважають однією з країн, які найбільше підтримують Ізраїль, поруч із США" , – зазначив посадовець.

Він зазначив, що німецькі служби безпеки завжди пильно відстежували ситуацію, а на даний час дуже важко визначити, яка з потенційних загроз для безпеки є найбільш гострою.