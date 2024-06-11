Міненерго: Через негоду знеструмлено близько 41 тисячі абонентів у 5 областях

Через негоду знеструмлено близько 41 тисячі абонентів у 5 областях, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

"Через негоду знеструмлено близько 41 тисячі абонентів у 125 населених пунктах у Київській, Кіровоградській, Сумській, Чернігівській та Черкаській областях. Тривають відновлювальні роботи" , - йдеться у повідомленні.

Так, у Харківській області внаслідок ворожого обстрілу відключилась повітряна лінія обленерго. В результаті знеструмились підстанції та приєднані до них побутові споживачі.

На Донеччині вночі внаслідок обстрілу території одного з енергетичних підприємств відключилися повітряні лінії обленерго. Внаслідок цього знижувалось виробництво електроенергії на місцевій вітроелектростанції.

У Київській області з технологічних причин відключилась повітряна лінія обленерго. В результаті повністю знеструмились низка підстанцій у Київській та Житомирській областях, а також приєднані до них побутові споживачі. Всіх заживлено.

Нагадаємо:

Сьогодні, 11 червня, термін застосування графіків погодинних відключень по всій території України подовжений – обмеження будуть діяти з 14:00 до 23:00.