Зеленський подякував Німеччині за ППО та повторив, що Україні потрібні ще сім Patriot

Президент України Володимир Зеленський на конференції з відбудови у Берліні окремо подякував Німеччині за вже надану допомогу для посилення ППО, але повторив, що Україні дуже потрібні ще сім систем Patriot, повідомляє Європейська правда.

Зеленський констатував, що на цей час Росія має найбільшу перевагу над Україною у небі і атаки з повітря залишаються серйозною проблемою і для фронту, і для тилових міст.

"ППО – це відповідь. Дякую, Олафе, за ППО", – зазначив президент.

Він подякував Німеччині та німецькому оборонпрому за передані системи IRIS-T, Patriot та інші інструменти, зазначивши, що вони є справді рятівними для України.

"Нам вдалося забезпечити частковий захист від російських ударів з повітря. Ми маємо і можемо більше. Ми потребуємо додатково щонайменше семи систем Patriot, щоб закрити основні міські агломерації найближчим часом. І це буде драйвером збереження норм життя в Україні, прямою допомогою обороні і гарантією що економічне життя країни не буде зруйноване", – заявив Зеленський.

Він додав подяку також іншим партнерам, які докладають зусиль для посилення української ППО, відзначивши Нідерланди і США.

"Ми вже бачимо, як і коли зможемо доставити в Україну нові системи. Коли вони запрацюють для захисту наших людей, це буде значним відновленням впевненості", – сказав Володимир Зеленський.

Перед цим канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував у найближчі "тижні та місяці" постачання в Україну нових засобів ППО, зокрема однієї системи ЗРК Patriot, а також ракет та боєприпасів.

Нагадаємо, у травні Німеччина повідомила про початок навчань українського екіпажу на третій системі ППО Patriot, яку отримає Київ.