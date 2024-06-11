Шмигаль: Україна потребує $30 млрд щорічних інвестицій у наступні 10 років

Україна потребує від 10 до 30 млрд доларів щорічних інвестицій в наступні 10 років, повідомляє Економічна правда.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-участі в засіданні Багатосторонньої координаційної платформи донорів міністерського рівня. Денис Шмигаль також розповів про важливість чітко окреслити завдання та пріоритети для роботи платформи.

"Перше — це фінансова стабільність для України. Дефіцит нашого бюджету складає близько 20% ВВП. Для нас також важливо, аби ваша підтримка була прогнозованою, ритмічною та стабільною" , — сказав Прем’єр-міністр.

Водночас уряд України продовжує вживати заходи для підвищення власних доходів бюджету. Зокрема, запущено низку програм стимулювання економіки, які дали позитивний ефект.

"Минулого року ВВП відновився на 5,3%. За перші 4 місяці цього року зростання на 4,4%. Відбувається збільшення експорту та інвестицій" , — зауважив очільник уряду.

Прем’єр-міністр наголосив, що одним із пріоритетів зараз має стати передача російських заморожених суверенних активів для стійкості та відновлення України.

За словами глави уряду, для швидкого економічного відновлення в умовах війни Україні також важливо встановити довгостроковий, до 2027 року, план системної фінансової підтримки. І саме координаційна платформа має стати майданчиком, де буде розроблено такий план для забезпечення макроекономічної стабільності України.

Денис Шмигаль відзначив, що п’ять пріоритетів швидкого відновлення залишаються в силі на цей та наступний рік.

Це відбудова житла, гуманітарне розмінування, відновлення критичної інфраструктури, відновлення економіки та енергетика.

Водночас після безпрецедентних ударів росії по українській енергосистемі, особливої підтримки потребує енергетичний сектор.

"Більше ППО, більше енергетичного обладнання, сприяння розширенню імпорту електроенергії в Україну, допомога в децентралізації енергосистеми. Все це потрібно вже сьогодні" , — наголосив Прем’єр-міністр.

Нагадаємо:

11 червня у Берліні розпочалася конференція з питань відновлення України (URC2024).