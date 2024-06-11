У Росії відреагували на зняття США заборони на передачу зброї "Азову"
Росія "вкрай негативно" ставиться до зняття США заборони на передачу зброї полку "Азов", повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.
При цьому, в Кремлі продовжують називати полк "Азов" "батальйоном" та "неонацистами".
"Загравання США з неонацистами говорять про те, що вони не гребують нічим у своїх спробах придушити РФ, використовуючи український народ як інструмент", — цитують кремлівські пропагандисти Пєскова.
Нагадаємо, за інформацією Пентагону, допомога від США дозволила ЗСУ уповільнити наступ російських військ у Харківській області та забезпечити міцне утримання лінії оборони.