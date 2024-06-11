Росія "вкрай негативно" ставиться до зняття США заборони на передачу зброї полку "Азов", повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

При цьому, в Кремлі продовжують називати полк "Азов" "батальйоном" та "неонацистами".

"Загравання США з неонацистами говорять про те, що вони не гребують нічим у своїх спробах придушити РФ, використовуючи український народ як інструмент" , — цитують кремлівські пропагандисти Пєскова.

Нагадаємо, за інформацією Пентагону, допомога від США дозволила ЗСУ уповільнити наступ російських військ у Харківській області та забезпечити міцне утримання лінії оборони.