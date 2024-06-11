Глава Єврокомісії: Україна виконала всі кроки для початку переговорів щодо вступу до ЄС

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що Україна виконала усі необхідні кроки для початку переговорів про вступ до ЄС до кінця цього місяця, повідомляє Європейська правда.

Про це вона сказала на Конференції з відновлення України в Берліні у вівторок.

Фон дер Ляєн згадала про нещодавнє схвалення Україною плану реформ, проведення яких є умовою виділення багатомільярдної макрофінансової допомоги ЄС на найближчі роки.

У цьому контексті вона підкреслила, що Україна заслуговує на те, аби держави ЄС почали з нею переговори про вступ.

"Україна виконала всі кроки, які ми визначили. І саме тому ми вважаємо, що ЄС повинен розпочати переговори про вступ з Україною вже до кінця цього місяця", – сказала фон дер Ляєн.

7 чеврня Єврокомісія підтвердила, що надала позитивну усну оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України та Молдови, викладених у листопадовому звіті про розширення ЄС.

Водночас, за даними ЗМІ, постійні представники країн-членів Європейського Союзу знову не змогли на останній зустрічі ухвалити рішення щодо рекомендацій Європейської комісії розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною, оскільки Угорщина виступила із запереченнями.

В уряді Німеччини нещодавно заявили, що Україна виконала вимоги щодо реформ, необхідних для початку переговорів про вступ до Євросоюзу.