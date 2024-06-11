СБУ затримала доньку ексмера Полтави за підозрою в співпраці з РФ – джерело

Служба безпеки України затримала в Києві колаборантку, яка співпрацювала з державою-агресором під час російських виборів у 2022 та 2023 роках, повідомляє Українська правда.

Спецслужба зазначає, що зловмисницею виявилась 36-річна донька колишнього мера Полтави, який наразі засуджений за масштабну корупцію.

За даними джерел видання, йдеться про Наталію Веретеннікову (дівоче прізвище Мамай), доньку ексмера Полтави Олександра Мамая.

За даними слідства, фігурантка володіє у Санкт-Петербурзі рекламним агентством, яке брало участь в PR-кампанії пропутінської партії "Єдина Росія".

Напередодні "єдиного дня голосування" жінка розпорядилася задіяти сотні рекламних стендів та бордів своєї фірми для поширення прокремлівської агітації.

Проживаючи в Києві, колаборантка дистанційно управляла рекламним бізнесом у Росії й отримувала від нього мільйонні дивіденди.

Так, у період співпраці з "виборчим штабом" партії Кремля, фігурантка отримала прибуток у понад 35 млн російських рублів.

Під час обшуків за місцем проживання та в київських офісах затриманої виявили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та фінансову звітність щодо співпраці з РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки України повідомили фігурантці про підозру за в колабораційній діяльності.

Крім того, за матеріалами СБУ, на все майно затриманої накладено арешт на загальну суму понад 270 млн грн.

Серед заблокованих активів – 3 квартири в Києві, мінівен та частки в статутних капіталах двох українських компаній.

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід – тримання під вартою без визначення розміру застави.