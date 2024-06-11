Як витрачають українці у магазинах та інтернеті: НБУ назвав середній чек за картками

У першому кварталі 2024 році середній чек при оплаті картками в магазинах України складав 327 гривень, з оплати товарів та послуг у мережі інтернет - 541 гривню, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними прес-служби, сума операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток в Україні та за її межами у I кварталі 2024 року становила 1 трлн 489,7 млрд грн. З них безготівковими на суму 960,9 млрд грн. Частка безготівкових операцій перебувала на рівні 64,5%.

У I кварталі цього року найбільше операцій із використанням карток припадало на розрахунки в торговельній мережі - 45,1% на суму 433,2 млрд грн. Перекази з картки на картку у I кварталі 2024 року становили третину за сумою (32,9%). Оплата товарів і послуг в інтернеті - 14,6%.

У звітному періоді середня сума однієї операції становила:

в торговельній мережі - 327 грн (у I кварталі торік - 344 грн),

з переказу з картки на картку - 1 931 грн (2 133 грн),

з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет - 541 грн (460 грн).

Нагадаємо, за даними Держстату, середньомісячна зарплата українців у 2023 році становила зросла на 17,5% до 17 442 гривень. Середньорічна інфляція становила 12,9%, тобто реальна зарплата за рік зросла на 4,6%.