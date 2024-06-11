Мобилизация повлияла на работу более 80% компаний в Украине – опрос

Вплив мобілізації на результати своєї діяльності відчуває 81% компаній в Україні. Про це свідчать результати опитування Американської торговельної палати та Citi Україна "Оцінка стану бізнесу в воєнній Україні", повідомляє ЛігаБізнес.

"Наше останнє опитування показало, що бронювання військовозобов’язаних зараз є головним викликом для бізнесу в Україні. Це суттєво впливає на результати діяльності бізнесу. Ми продовжуватимемо працювати з урядом, щоб знайти правильний баланс – армія отримує те, що їй потрібно, економіка та бізнес продовжують працювати, а податки сплачуються" , – зазначив президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер.

Ключовими викликами для компаній щодо ведення бізнесу у 2024 році є бронювання військовозобов’язаних працівників (80%), безпека та захист співробітників (75%), здоров'я та психічний стан співробітників (50%), перебої в електропостачанні (50%), ракетні атаки Росії на критичну інфраструктуру та бізнес-активи (45%).

За даними опитування, 98% компаній-членів Палати продовжують вести бізнес в Україні: 85% компаній повністю функціонують, 15% частково.

Водночас 30% компаній-членів мають пошкоджені активи, 70% з них вже їх відновили.

Майже половина – 49% респондентів – заявила, що кількість працівників та доходи їх компаній під час війни знизилися порівняно з довоєнним рівнем.

У 19% компаній збільшилася кількість працівників, а у 28% компаній збільшилися доходи.

43% опитаних компаній прогнозує збільшення їх доходів на 2024 рік порівняно з 2023 роком, 35% не очікує змін, 22% передбачає зменшення доходів.

Серед ключових заходів, які були вжиті компаніями для пом'якшення впливу війни на їх бізнес-процеси – розширення можливості віддаленої роботи (87%), розробка плану дій у разі надзвичайних ситуацій (83%), впровадження посилених заходів з кібербезпеки (48%), диверсифікація ланцюгів постачання (43%), проведення релокації бізнес-процесів або офісів (34%).

В опитуванні взяли участь 111 керівників і топменеджерів компаній-членів палати, провели його з 22 травня до 5 червня. 72% респондентів – керівники компаній.