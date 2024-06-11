Міноборони: В Україні запрацював сайт пошуку вакансій в армії
У українців з'явилася можливість самостійно обрати посаду для служби в армії, оскіськи запрацював сайт із вакансіями у війську "Будь собою", повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони.
"Забудьте про страхи та сумніви – настав час обрати свій шлях. Обирайте свою професію в Силах оборони України на army.gov.ua і станьте частиною сильної та сучасної армії України", – йдеться у повідомленні міністерства у Telegram.
Нагадаємо:
Згідно з інформацією Work.ua, у травні найвищі середні зарплати (окрім керівних посад та сфери IT) ринок праці пропонував фахівцям у Силах оборони України — в середньому 70 000 грн.