Міноборони: В Україні запрацював сайт пошуку вакансій в армії

У українців з'явилася можливість самостійно обрати посаду для служби в армії, оскіськи запрацював сайт із вакансіями у війську "Будь собою", повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони.

"Забудьте про страхи та сумніви – настав час обрати свій шлях. Обирайте свою професію в Силах оборони України на army.gov.ua﻿ і станьте частиною сильної та сучасної армії України" , – йдеться у повідомленні міністерства у Telegram.

Нагадаємо:

Згідно з інформацією Work.ua, у травні найвищі середні зарплати (окрім керівних посад та сфери IT) ринок праці пропонував фахівцям у Силах оборони України — в середньому 70 000 грн.