ЄС відклав обговорення про початок переговорів про членство України – журналіст

Заплановане на середу, 12 червня, обговорення послами ЄС схвалення переговорних рамок для України і Молдови перенесли. Про це написав редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, повідомляє Європейська правда.

За його інформацією, обговорення було перенесене на наступний тиждень, причину відтермінування він не уточнив.

"Мета все ще полягає в тому, щоб офіційно розпочати переговори про вступ з цими країнами наприкінці червня, але час збігає" , – попередив Джозвяк.

7 червня Єврокомісія підтвердила, що надала позитивну усну оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України та Молдови, викладених у листопадовому звіті про розширення ЄС.

Однак своє схвалення тепер повинні надати постійні представники країн-членів ЄС. Лише за згоди всіх держав Євросоюзу переговори про вступ можуть реально стартувати.

За даними ЗМІ, постійні представники країн-членів Європейського Союзу 7 червня знову не змогли ухвалити рішення щодо рекомендацій Європейської комісії розпочати переговори, оскільки Угорщина виступила із запереченнями.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 11 червня в Берліні підтвердила, що Україна виконала усі необхідні кроки для початку переговорів про вступ до кінця цього місяця.