Україна отримає 100 млн євро на компенсації за знищене Росією житло

Банк розвитку Ради Європи надасть Україні позику у 100 млн євро в рамках проекту "НОМЕ. Компенсація за знищене житло".﻿ Відповідну угоду підписав міністр фінансів України Сергій Марченко та керівником БРРЄ Карл Монтічеллі на полях Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC2024), повідомляє Економічна правда.

У повідомленні йдеться, що проєкт HOME реалізовуватиметься по всій підконтрольній території України.

"Залучені кошти буде спрямовано на підтримку механізму прямої допомоги (житлових сертифікатів), завдяки якому кінцеві бенефіціари, у тому числі учасники бойових дій, інваліди та багатодітні сім'ї, отримають компенсацію за знищене внаслідок бойових дій та терористичних атак РФ житло у вигляді сертифікатів на придбання житла" , - йдеться в повідомленні.

"Повномасштабна війна росії завдала житловому сектору України збитків на понад 50 млрд доларів США. Проект HOME допоможе постраждалим громадянам якнайшвидше повернутися до комфортного життя" , — зазначив Сергій Марченко.

"Це лише початок. Як провідний соціальний банк Європи, БРРЄ має намір підтримувати довгостроковий соціальний розвиток та соціальну цілісність України, а також її відновлення та реконструкцію." , - заявив Керівник БРРЄ Карло Монтічеллі.

У Мінфіні також додали, що проект впроваджується у межах послуги "єВідновлення".