Україна отримає 100 млн євро на компенсації за знищене Росією житло
Банк розвитку Ради Європи надасть Україні позику у 100 млн євро в рамках проекту "НОМЕ. Компенсація за знищене житло". Відповідну угоду підписав міністр фінансів України Сергій Марченко та керівником БРРЄ Карл Монтічеллі на полях Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC2024), повідомляє Економічна правда.
У повідомленні йдеться, що проєкт HOME реалізовуватиметься по всій підконтрольній території України.
"Залучені кошти буде спрямовано на підтримку механізму прямої допомоги (житлових сертифікатів), завдяки якому кінцеві бенефіціари, у тому числі учасники бойових дій, інваліди та багатодітні сім'ї, отримають компенсацію за знищене внаслідок бойових дій та терористичних атак РФ житло у вигляді сертифікатів на придбання житла", - йдеться в повідомленні.
"Повномасштабна війна росії завдала житловому сектору України збитків на понад 50 млрд доларів США. Проект HOME допоможе постраждалим громадянам якнайшвидше повернутися до комфортного життя", — зазначив Сергій Марченко.
"Це лише початок. Як провідний соціальний банк Європи, БРРЄ має намір підтримувати довгостроковий соціальний розвиток та соціальну цілісність України, а також її відновлення та реконструкцію.", - заявив Керівник БРРЄ Карло Монтічеллі.
У Мінфіні також додали, що проект впроваджується у межах послуги "єВідновлення".
"Громадяни можуть формувати запити та в результаті отримувати сертифікати на компенсацію за пошкоджене майно. Процес перевірки заяв, а також відбору запитів здійснює спеціальна Державна комісія з компенсації. Відслідкувати перебіг розгляду справи можна буде у мобільному застосунку Дія", - нагадали в міністерстві.