Росія офіційно звинуватила Україну в організації теракту в "Крокус Сіті"

Голова Національного антитерористичного комітету Росії, директор Федеральної служби безпеки РФ Олександр Бортніков офіційно звинуватив військову розвідку України у теракті, який стався у березні цього року у підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Хол", повідомляє Ділова столиця.

Про це Бортніков заявив під час засідання НАК із посиланням на ТАСС.

"Українські та західні спецслужби розширюють коло можливих виконавців, які вербуються для скоєння в Росії резонансних злочинів. Показовим прикладом є встановлена ​​нами причетність військової розвідки України до теракту у підмосковному "Крокус Сіті Хол" , – заявив посадовець.

Нагадаємо, увечері 22 березня в концертному залі "Крокус сіті хол" стався теракт, внаслідок якого загинули понад 140 людей та понад 180 постраждали. Російська пропаганда звинуватила у причетності до теракту ісламських фундаменталістів та Україну. Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава". Виконавців теракту було заарештовано. Ними виявилися громадяни Таджикистану.

25 березня президент Росії Володимир Путін знову звинуватив Україну в організації теракту у "Крокусі". Президент України Володимир Зеленський у відповідь на це назвав Путіна "хворою та цинічною істотою".