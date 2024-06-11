Рух "синьою" гілкою метро Києва запуститять на початку осені

На будівельному майданчику між станціями метро "Деміївська" – "Либідська" роботи тривають цілодобово, щоб відновити рух поїздів "синьою" лінією метро на початку осені 2024 року. Про це розповів в.о. начальника метрополітену Віктор Вигівський, повідомляє Суспільне.

Посадовець поінформував, на якій стадії зараз капітальний ремонт перегінного тунелю між станціями столичної підземки "Деміївська" — "Либідська".

"Ми зараз фактично дійшли до фінальної стадії робіт у котловані, демонтована верхня частина тунелю і взялися за демонтаж останніх елементів споруди тунелю" , — розповів Віктор Вигівський.

За його словами, надалі фахівці візьмуться за монтаж нового монолітного тунелю.

"Безпосередньо ще виконуються роботи усередині тунелю та прилеглих ділянках. Це 27 метрів з одного боку і 25 — з іншого. Там уже виконані роботи, що стосується скажімо так "лікування" тунелю і зараз триває робота для підсилення тунелю по периметру" , — сказав очільник столичної підземки.

Ремонті роботи триватимуть до кінця літа, потім ще потрібно провести тестові пуски руху поїздів і після цього — вже відновлення руху потягів.