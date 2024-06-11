Зеленський прокоментував зростання мобілізації в Україні та реакцію суспільства

Президент Володимир Зеленський, коментуючи зростання мобілізації в Україні та реакцію, суспільства заявив, що якщо українці хочуть зберегти державу, то треба її відстояти, повідомляє Українська правда.

Про це говорить підхід Зеленського до преси разом із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Що стосується мобілізації, я абсолютно тверезо на це дивлюсь, тому що мобілізація у нас триває через стан війни з першого дня.

Я бачу, що це питання є в суспільстві, безумовно, не перший день війна, але якщо ми хочемо зберегти державу, то треба її відстояти".

За словами Зеленського, для європейських країн важливо, щоб проросійські і російські гасла не люнали і не набирали обертів у демократичній Європі.

Президент зазначив, що сам факт проведення Конференції з відновлення України в Берліні уже є успіхом, адже Росія наразі намагається зірвати проведення саміту миру у Швейцарії. Країна-агресор намагається зібрати країни і провести власний захід щодо війни в Україні.

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