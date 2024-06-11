Зеленський закликав Захід забезпечити "блекаут російському терору"

Російська Федерація буде змушена шукати шлях до справжнього миру лише тоді, коли її обмежать в можливості тероризувати сусідів. ﻿Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як відзначив президент, війна продовжується лише тому, що російський диктатор Володимир Путін має можливість продовжувати терор, удари й вести бойові дії загалом.

"Як тільки російська здатність тероризувати сусідів буде обмежена, Росія нарешті буде змушена шукати шлях до справжнього миру. Бо це ключова перевага Путіна: ракетні удари, керовані авіабомби, ударні дрони" , - заявив Зеленський.

Він додав, що Україна та її союзники повинні "забезпечити блекаут російському терору", аби досягти справжнього миру.