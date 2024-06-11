NYT: Кремль вербує ув'язнених росіянок на війну проти України

Наприкінці травня Росія звільнила групу жінок із в'язниці під Санкт-Петербургом для участі у війні проти України, повідомляє Ділова столиця.

Про це пише The New York Times із посиланням на двох колишніх ув’язнених, які підтримують зв’язок із тими, хто все ще перебуває у тюрмі.

Як зазначає видання, військові вербувальники почали відвідувати жіночі в'язниці по всій європейській частині Росії восени 2023 року. Загалом на початку повномасштабного вторгнення у РФ відбували покарання близько 30 тисяч жінок.

Водночас засудженим росіянам почали пропонувати помилування в обмін на службу ще за рік до цього. Проте засуджені жінки, які доєдналися до армії РФ минулого року, донині перебували у в’язницях і не були відправлені на фронт без офіційного пояснення причин.

Наразі вербування жінок відбувається через те, що Росія прагне залучити більше людей до армії, при цьому не оголошуючи офіційну мобілізацію, зазначає NYT. Однак досі невідомо, яку саме роль виконуватимуть колишні ув’язнені росіянки на фронті.

За даними джерел, під час вербування жінкам пропонували контракти на посади снайперок, медикинь та радисток терміном на один рік. Тоді на це погодились близько 40 із 400 ув’язнених. Натомість їм пообіцяли помилування та зарплату розміром близько 2 тисячі доларів на місяць.

Дві жінки, які були свідками вербування, розповіли, що їх співкамерниці погодились на це, навіть попри небезпеку, про яку повідомили вербувальники.

Вони додали, що жінки погодились їхати на війну через суворі обмеження у в’язниці. Там їх, зокрема, змушували постійно мовчати й працювати по 12 годин на добу на лісопильні навіть при мінусовій температурі взимку.

Наразі невідомо, чи є їхнє звільнення поодиноким випадком, пілотною програмою чи початком більшої хвилі вербування, зазначає NYT.

У коментарі LIGA.net представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов сказав, що загалом кількість завербованих є незначною. Водночас переважна кількість ув'язнених росіянок, які пішли воювати проти України, — "добровольці", додав він.