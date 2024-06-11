Сили ППО збили дві крилаті ракети над Дніпропетровською областю
11 червня захисники збили дві російські крилаті ракети Х-59/69 над Дніпропетровською областю, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Повітряне командування "Схід", голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
"11 червня 2024 року підроздами Повітряне командування "Схід" збито 2 керовані авіаційні ракети противника у Дніпропетровській області, ймовірно Х-59/69".
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак подякував захисникам за бойову роботу.
"Дякую ПвК "Схід"", – написав він.