Генштаб: Окупанти активізувалися на Харківському напрямку

Найбільша активність ворога з початку доби спостерігається на Покровському та Лиманському напрямках. Там відбулося та триває близько половини від усіх боєзіткнень за сьогодні. Загальна кількість бойових зіткнень на лінії фронту зросла до 51.

Про це йдеться﻿ у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 13:00 11 червня.

Ворог активізувався на Харківському напрямку. Відбито три атаки в районах Вовчанська та Глибокого. Російські терористи застосовують КАБи та некеровані ракети по районах Бугаївки, Вовчанська, Ізбицького і Вовчанських Хуторів. Б’ють з повітряного простору над територією Російської Федерації, з напрямку Бєлгорода та Шебекіного.

Тривають бойові дії на Лиманському напрямку. Нашими захисниками відбито дев’ять наступальних і штурмових дій поблизу Тернів, Невського, Торського та Серебрянського Лісу. В районах Дружелюбівки та Греківки ворог продовжує атакувати. Досить активно окупанти на напрямку російські терористи застосовують КАБи – сім керованих авіабомб ворог скинув у район Сіверська, чотири - неподалік Невського, та одну – поблизу Дружелюбівки.

На Покровському напрямку найбільш гаряче. Кількість боїв за сьогодні зросла до 14, з них 9 - тривають. Найбільша активність ворога в районі Новоолександрівки.

На Времівському напрямку відбито ворожу атаку біля Урожайного.

На Оріхівському напрямку було відбито п’ять спроб ворога покращити свої позиції в районах населених пунктів Щербаки, Новопрокопівка та Мала Токмачка. Біля останнього ворог задіяв авіацію – скинув чотири авіабомби.

На Придніпровському напрямку по три КАБи російські окупанти застосували по районах Токарівки і Тягинки.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.