Bloomberg: ЄС введе санкції проти "Совкомфлота", щоб обмежити доходи Росії

Європейський Союз пропонує запровадити санкції проти російської нафтотранспортної компанії "Совкомфлот", прагнучи обмежити здатність Кремля фінансувати війну проти України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Державна компанія "Совкомфлот", найбільша судноплавна група на Росії, була однією з ключових компаній, що допомагають транспортувати російську нафту в умовах західних обмежень, запроваджених щодо країни після вторгнення в Україну 2022 року. Компанія також надає послуги з видобутку нафти на морі та морське транспортування нафти та зрідженого природного газу.

У відповідь на війну Росії проти України "Велика сімка" розвинених демократій запровадила ціновий ліміт на експорт російської нафти та нафтопродуктів, щоб обмежити доступ країни до західних транспортних та страхових послуг. Москва адаптувалася до обмежень, включаючи заборону Євросоюзу на імпорт російської нафти, використовуючи величезний тіньовий флот танкерів та продаючи свою нафту азіатським клієнтам.

Європейська пропозиція послідувала за рішенням США раніше цього року запровадити санкції проти "Совкомфлоту" та 14 танкерів із сирою нафтою, які, як з'ясувалося, були пов'язані з компанією. Можливі санкції ЄС вимагають схвалення всіх держав-членів, і план може змінитися.

Євросоюз також пропонує запровадити санкції щодо 13 судів, які займаються перевезенням товарів та технологій, що використовуються у військовій сфері, а також транспортуванням нафти та нафтопродуктів або сприяють розширенню російського енергетичного сектору.

Як повідомлялось, Міністерство фінансів США ввело санкції проти російської танкерної групи "Совкомфлот". Це було зроблено з метою скоротити доходи Кремля від продажу нафти, які він може використати для підтримки вторгнення в Україну.

Проте Москва знайшла спосіб обійти санкції та продовжити продаж нафти до Китаю за допомогою перевалки нафти на інші танкери біля берегів Сінгапуру.