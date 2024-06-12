РФ відправляє у прикордоння України досить професійні ДРГ – речник ЗСУ

Російська Федерація відправляє на кордон із Україною досить професійні диверсійно-розвідувальні групи. Проти них використовуються тактичні прийоми. Про це заявив спікер Оперативно-тактичного угруповання військ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону, пише Едуард Ткач, РБК-Україна.

"Наша розвідка відслідковує дії сил, що знаходяться по той бік кордону. І, звичайно, весь час — і торік, і цього року, і взимку, і навесні — тут працюють професійні диверсанти саме з боку РФ. Не потрібно недооцінювати ворога", - сказав прессекретар ОТУ "Сіверськ".

Також за словами Мисника, ЗСУ застосовують певні тактичні прийоми, щоб навіть на підході до кордону була можливість виявляти у знищенні ДРГ.

У відповідь на питання про кадировців у складі ДРГ спікер зазначив, що у них немає інформації про ДРГ або розвідників з боку Росії. Як правило, найбільше кадировці виконують завдання як загороджувальні загони. І як показує досвід, у штурмових чи розвідгрупах їх не дуже активно застосовували.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України повністю контролюють Сумську область. За його словами, Росія продовжує використовувати ДРГ, які ЗСУ успішно знищують.Щодо села Рижівка, то ворог "спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру". Зеленський зазначив, що прапор РФ у селі було знищено і присутності окупанта немає.