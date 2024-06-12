У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики

У Києві та області, низці центральних, південних та східних регіонів втретє за добу оголосили повітряну тривогу, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє мапа тривог, Повітряні сили ЗСУ.

Сирени повітряної тривоги почали лунати близько 8:52.

Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Пізніше повітряники написали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині.