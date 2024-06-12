На Київщині внаслідок атаки РФ горів промисловий об'єкт – ОВА

У Київській області внаслідок падіння уламків сталася пожежа на промисловому об'єкті. Працюють рятувальники з області та Києва, також залучили "Укрзалізницю". Одна людина отримала поранення.

Про це повідомив﻿ начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

"В одному з районів сталася пожежа на промисловому обʼєкті. Наразі до ліквідації пожежі залучені пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, Укрзалізниці. Всього залучено понад 105 осіб та 30 одиниць техніки", – йдеться в повідомленні.

Через падіння уламків також пошкоджено приватний будинок, АЗС, гараж. В іншому районі – загорілося складське приміщення.

Внаслідок падіння уламків одна людина отримала поранення – різану рану ноги. Медичну допомогу надано на місці. Від госпіталізації постраждалий відмовився.