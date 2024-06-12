США оголосять про санкції за незаконні поставок чипів у Росію – Bloomberg

Білий дім підготував новий пакет санкцій, спрямований проти тих, хто продає Росії в обхід обмежень напівпровідникові мікросхеми та інші товари, які Путін використовує для створення зброї й військової техніки. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на обізнані джерела, повідомляє Укрінформ.

"Адміністрація Байдена в середу оголосить про зміни, які розширять сферу чинного експортного контролю та обмежень" , - зауважується у повідомленні.

При цьому уточнюється, що санкції вводитимуться проти сторонніх посередників у Китаї та інших країнах, які сприяють поставкам в РФ електронних товарів, у тому числі під американським брендом.

У вівторок Білий дім офіційно анонсував запровадження цього тижня разом з іншими країнами G7 нового пакета санкцій проти російської воєнної машини та всіх, хто сприяє виробництву в РФ зброї. Але при цьому в адміністрації США не розкрили деталей.