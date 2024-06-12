Сирський побував на фронті: Необхідно домогтися переваги над противником

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про чергову поїздку в зону бойових дій. Він працював у військових частинах, які ведуть оборону на найбільш гарячих точках Східного фронту.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Сирського в Telegram-каналі.

За його словами, окупанти продовжують ведення активних наступальних дій різної інтенсивності фактично по всьому фронту, основні зусилля зосереджуючи на Покровському та Курахівському напрямках – тут ворог зосередив найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів зі складу восьми ударних бригад.

"Жорсткі бої на цих напрямках тривають вже декілька місяців і впродовж цього часу наші воїни мужньо стримують рух ворога вперед. Продовжуються бої в районах Часового Яру, Кліщіївки, Калинівки. Противник намагається захопити ці населені пункти для розширення географії свого просування в напрямку Краматорська та Словʼянська" , – зазначив головком.

Сирський відщначив, що РФ штурмує Білогорівку, яка"стала красномовним прикладом стійкості українського війська на Луганщині". Окупанти намагаються прорватися до Сіверська з двох напрямків, але кожного разу відкочується назад, зазнаючи втрат.

На Харківському напрямку ворог веде безуспішні дії, намагаючись просунутися вперед в глибину наших бойових порядків та створити так званий "пояс безпеки". У Вовчанську противник загруз, попри залучені сили та засоби, які постійно поповнює за рахунок підрозділів з інших напрямків.

На Запорізькому напрямку агресор здійснює наступальні дії в районах Старомайорське та Роботине, але фактично без успіху. В районі Кринки бої продовжувалися за утримання плацдарму та контролю островів, без суттєвих змін в стані та положенні сторін. "В цих умовах для нас дуже важливе утримання займаних рубежів та позицій, не допущення прориву оборони, максимальне знищення живої сили та техніки ворога" , – зазначив він.

"Нам необхідно добитися переваги над противником, зменшити втрати, а головне, змінити оборонну та наступальну психологію, що буде важливим кроком на шляху до нашої Перемоги!