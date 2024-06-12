Медведєв показав карту Росії, на якій їй належить вся територія України

Заступник секретаря ради безпеки Росії Дмитро Медведєв опублікував карту РФ, в якій їй "належить" вся територія України, повідомляє Ділова столиця.

Так, Медведєв опублікував мапу з нагоди "Дня Росії".

День Росії (до 2002 року – День прийняття Декларації про державний суверенітет Російської Федерації) – державне свято Російської Федерації. Зазначається 12 червня — у день прийняття 1990 року Декларації про державний суверенітет РРФСР. Встановлено у 1992 році (неробочий день з 1991 року).