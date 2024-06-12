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Медведєв показав карту Росії, на якій їй належить вся територія України

Медведєв показав карту Росії, на якій їй належить вся територія України

Заступник секретаря ради безпеки Росії Дмитро Медведєв опублікував карту РФ, в якій їй "належить" вся територія України, повідомляє Ділова столиця.

Так, Медведєв опублікував мапу з нагоди "Дня Росії".

День Росії (до 2002 року – День прийняття Декларації про державний суверенітет Російської Федерації) – державне свято Російської Федерації. Зазначається 12 червня — у день прийняття 1990 року Декларації про державний суверенітет РРФСР. Встановлено у 1992 році (неробочий день з 1991 року).

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