Прем'єрка Естонії може стати головною дипломаткою ЄС – ЗМІ

Прем’єрка Естонії Кая Каллас, політсила якої входить до європейського блоку лібералів, має значні шанси очолити зовнішньополітичну службу ЄС у новій Єврокомісії. Про це пише Politico, повідомляє Європейська правда.

Politico спілкувалося з вісьмома європейськими посадовцями та дипломатами на умовах анонімності. За їхніми словами, у ЄС вже починає вимальовуватися консенсус щодо кандидатів на ключові посади у керівництві Євросоюзу: Урсулу фон дер Ляєн хочуть залишити президенткою Єврокомісії, Роберту Метсолу – вдруге обрати президенткою Європарламенту.

Португальського експрем’єра Антоніу Кошту нібито вважають дуже ймовірною кандидатурою на посаду голови Євроради, яку зараз обіймає бельгієць Шарль Мішель, а на посаду головного дипломата ЄС розглядають прем’єрку Естонії Каю Каллас.

Щодо посади високого представника ЄС кажуть, що з приводу неї "найменше визначеності", але є великі шанси, що це буде саме Каллас – як яскрава прем’єрка зі Східної Європи, вона виглядає дуже хорошим вибором для європейських лібералів. Сама Каллас вже казала, що зацікавлена у цій посаді.

Раніше перед євровиборами від деяких столиць лунав скепсис щодо Каллас через її "яструбину" позицію щодо Росії, критики висловлювали побоювання, що вона цілковито зосередиться на своєму регіоні і не приділятиме достатньо уваги Близькому Сходу та Африці. Проте з часом ця опозиція нібито практично зникла і зараз більшість сходяться на думці, що Каллас ідеально підходить на цю посаду з "географічної, політичної і дипломатичної точки зору".

За словами співрозмовників, поточні розклади є такими, хоча й не погоджені остаточно – більш конкретні домовленості мають відбутися на неформальній вечері лідерів 17 червня. Водночас формальної угоди не варто очікувати раніше зустрічі лідерів 27-28 червня.

Порівняно з давнішими чутками, тепер кажуть, що визначитися з топкерівництвом ЄС можуть досить швидко – що пов’язують у тому числі з несподіваним рішенням Макрона оголосити дострокові вибори у Франції, у зв’язку з чим у нього навряд чи залишиться час просувати ідею про заміну фон дер Ляєн на посаді очільниці Єврокомісії.