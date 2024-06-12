Білий дім анонсував зустріч Байдена та Зеленського на полях саміту G7

Зустріч президентів України і США на полях саміту G7 в Італії відбудеться у четвер, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.



Кірбі зазначив, що на зустрічі G7 наприкінці цього тижня США продовжать чітко і ясно заявляти про прихильність до України.

"Ми зробимо сміливі кроки, щоб показати пану Путіну, що час не на його боці", – сказав Кірбі.

У цьому контексті він зазначив, що у четвер президенти Байден і Зеленський на зустрічі обговорять "нашу рішучу підтримку України зараз і в майбутньому".

Після зустрічі обидва лідери дадуть пресконференцію.

Крім того, за словами Кірбі, на саміті G7 оголосять про нові кроки, спрямовані на передачу на користь України коштів від знерухомлених російських суверенних активів.

Президенти Байден і Зеленський зустрічалися минулого тижня у Франції. На переговорах Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні у розмірі 225 мільйонів доларів.

ЗМІ повідомляли, що президенти України і США в Італії можуть підписати двосторонню угоду про безпеку.

Крім того, президент США Джо Байден, за даними ЗМІ, схвалив передачу ще однієї ракетної системи Patriot Україні.