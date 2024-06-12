Окупанти заявили про "націоналізацію" майна Яценюка і Джамали у Криму

Окупанти в Криму повідомили про нові крадіжки нерухомості українців, серед яких активи експрем'єра Арсенія Яценюка і переможниці "Євробачення" 2016 року співачки Сусани Джамаладінової (Джамали), а також активи "Київміськбуду", повідомляє Українська правда.

За словами росіян, до числа активів Яценюка, які націоналізували в Криму, потрапили навчальний корпус, гараж і велика земельна ділянка в Ялті, розповів РИА Новости спікер окупаційного парламенту Константинов.

Крім того, під націоналізацію потрапила власність Джамали - за словами окупантів, вкрадено рухоме і нерухоме майно, а також 2 земельні ділянки в Алушті.

Також у селищі Лівадія на південному березі Криму "націоналізовано" квартиру сім'ї політика Віталія Хомутинніка, колишнього члена "Партії регіонів" і співголови групи "Відродження".

Також вкрадено майно сім'ї екснародної депутатки України Лідії Котеляк ("Батьківщина"), Центр дельфінотерапії в Алушті (бенефіціар - депутат Броварської районної ради Київської області), активи холдингової компанії "Київміськбуд", парк-готель "Порто Маре" (засновник громадянин України Вадим Вайспапір).

Власністю окупантів також стало майно приватної компанії "Ялтинська кіностудія", готель "Брістоль" у Ялті, "Платинум банк".