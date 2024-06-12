ЗМІ: Україна може отримати від Аргентини літаки Super Etendard

Аргентина обговорює з Францією передачу Україні літаків-штуромовиків Super Etendard, повідомляє Ділова столиця.

Про це пише Infobae.

За інформацією видання, йдеться про відправку п’яти бойових літаків Super Etendard, які виведені з експлуатації через ембарго, яке Велика Британія застосовує проти Аргентини внаслідок Фолклендської війни.

"Участь Франції є ключовою для подолання цієї геополітичної перешкоди, і канцлер Діана Мондіно та міністр оборони Луїс Петрі працювали тижнями над просуванням цього секретного кроку, який також передбачає участь Сполучених Штатів і НАТО" , — пише видання.

П'ять винищувачів зберігаються на військово-повітряній базі Еспора в Пуерто-Бельграно, оскільки необхідні патрони, які дозволяють катапультувати сидіння пілота в разі надзвичайної ситуації.

Аргентина не має доступу до цих картриджів через ембарго, накладене Британією, і з тих пір, як літаки прибули в Аргентину, "їх ніколи не можна було використовувати". Передбачається, що Франція відремонтує їх та передасть Україні.