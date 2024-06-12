Київ накрила негода: підтоплені вулиці, затримується транспорт
12 червня Київ накрила негода. Опади виявились настільки сильними, що вулиці підтопило, що викликало затримки транспорту, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляють соцмережі, "Укргідрометцентр", "Київпастранс", "Укренерго".
Так, у соцмережах почали з'являтися кадри негоди в Києві. Зокрема, через зливу рух вулицями столиці ускладнився через підтоплення.
Затримки транспорту
Наразі в Києві через негоду затримуються низка тролейбусів та трамваїв. Зокрема:
- затримується рух трамваїв №14, 15 на вул. Василенка, 5;
- затримується рух тролейбусів №№22, 27, 30, 42д на вул. В. Гетьмана;
- Затримується рух тролейбусів №№17, 19 на вул.Єреванська, 14.
Як зазначають у "Київпастрансі", на місцях зараз працюють відповідні служби.
Ситуація зі світлом через негоду
Через погодні умови, як повідомляють в "Укренерго", на ранок 12 червня залишаються знеструмленими 237 населених пунктів у Житомирській, Київській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та м. Київ.
Зокрема, через негоду на Київщині діють аварійні відключення світла.
Негода в Києві
Про негоду в Києві та області синоптики попереджали ще вчора, 11 червня.
"12 червня грози, значні дощі, І рівень небезпечності, жовтий", - йшлося у повідомленні "Укргідрометцентру".