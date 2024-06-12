Київ накрила негода: підтоплені вулиці, затримується транспорт

12 червня Київ накрила негода. Опади виявились настільки сильними, що вулиці підтопило, що викликало затримки транспорту, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляють соцмережі, "Укргідрометцентр", "Київпастранс", "Укренерго".

Так, у соцмережах почали з'являтися кадри негоди в Києві. Зокрема, через зливу рух вулицями столиці ускладнився через підтоплення.

Затримки транспорту

Наразі в Києві через негоду затримуються низка тролейбусів та трамваїв. Зокрема:

затримується рух трамваїв №14, 15 на вул. Василенка, 5;

затримується рух тролейбусів №№22, 27, 30, 42д на вул. В. Гетьмана;

Затримується рух тролейбусів №№17, 19 на вул.Єреванська, 14.

Як зазначають у "Київпастрансі", на місцях зараз працюють відповідні служби.

Ситуація зі світлом через негоду

Через погодні умови, як повідомляють в "Укренерго", на ранок 12 червня залишаються знеструмленими 237 населених пунктів у Житомирській, Київській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та м. Київ.

Зокрема, через негоду на Київщині діють аварійні відключення світла.

Негода в Києві

Про негоду в Києві та області синоптики попереджали ще вчора, 11 червня.