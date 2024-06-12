Роботине під вогневим контролем Сил оборони – Нацгвардія

Село Роботине на Оріхівському напрямку в Запорізькій області перебуває під вогневим контролем Сил оборони України. Населений пункт перебуває у сірій зоні – тобто його не контролюють ані ЗСУ, ані армія РФ. Про це розповів Микола Коваль – пресофіцер 14 бригади Нацгвардії України "Червона Калина", повідомляє Радіо Свобода.

"Воно під нашим вогневим контролем, можна сказати, що ми контролюємо Роботине. Воно більше майже в сірій зоні. Але контроль наш вогневий – дуже важливо. Ми бачимо їхнє пересування, їхні можливості штурмів. Ми за допомогою аеророзвідки бачимо і виявляємо, нам так легше контролювати цей населений пункт (під вогнем – ред.)" , – сказав військовий.

За словами Коваля, російські військові змінюють тактику і відмовляються від застосування великої кількості бронетехніки. Натомість штурмують невеликими групами. Такі штурми відбуваються по декілька разів на добу.

"Вони тактику трішки змінили, тому що зрозуміли – якщо задіювати важку броньовану техніку, вони не можуть це зробити, бо розвідка, дрони, пілоти, наша артилерія постійно знищує все, що підходить до наших позицій. Вони зрозуміли, що техніку нераціонально використовувати і почали використовувати малі групи по декілька чоловік. І так цілодобово по 2-3, навіть буває 5 разів на добу, штурмують наші позиції" , – сказав він.

Коваль зазначив, що на Оріхівському напрямку армія РФ не задіює малодосвідчених мобілізованих, там воюють фахові кадрові російські військовослужбовці. Він додає, що вони вправно володіють навичками і застосовують техніку маскування, щоб українським Силам оборони було складніше виявляти їх.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що на Запорізькому напрямку війська РФ без успіху здійснюють наступальні дії в районах Старомайорського та Роботиного. А основні зусилля війська Росії зосередили на Покровському та Курахівському напрямках, де зібрали найбільшу кількість своїх штурмових підрозділів.

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