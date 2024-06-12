Укрэнерго: Через негоду без світла залишаються споживачі у 6 областях

Через погодні умови на ранок залишаються без світла 237 населених пунктів у 6 областях та місті Києві, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Через погодні умови на ранок залишаються знеструмленими 237 населених пунктів у Житомирській, Київській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та м. Київ" , - йдеться у повідомленні.

З інших причин без енергоживлення залишається 490 населених пунктів. Внаслідок бойових дій є нові знеструмлення у Донецькій, Полтавській, Харківській та Херсонській областях.

З технологічних причин є знеструмлення у Миколаївській області.

Крім того, протягом доби залучатиметься імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови загальним обсягом 29 796 МВт-год.

Нагадаємо:

Через негоду у Київській області діють нові аварійні відключення. Грозовий фронт зачепив всі регіони Київщини.