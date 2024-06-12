В Україні відкрили рекордну кількість проваджень про шахрайство

Рекордні 38 204 кримінальні провадження щодо шахрайства було відкрито в Україні за п’ять місяців 2024 року. Це вже у 1,6 раза більше, ніж за весь 2021 рік, коли було відкрито 23 847 справ. Кримінальних проваджень щодо шахрайства побільшало на 10% у порівнянні до аналогійного періоду торік.

Про це свідчать﻿ дані "Опендатабот".

Трохи більш як 7 тисяч або 18% усіх зареєстрованих справ у 2024 року дійшли до суду. Ще понад 4,5 тисячі справ було закрито.

За даними Національного банку України, найпопулярнішими методами шахрайства з платіжними картками в Україні традиційно залишається соціальна інженерія та фішинг.