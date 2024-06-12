МЗС Росії відреагувало на повідомлення про відновлення дипвідносин з Грузією

Міністерство закордонних справ Росії прокоментувало повідомлення опозиційного грузинського телеканалу про роботу над відновленням дипломатичних відносин між країнами, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомило російське агентство "РИА Новости".

Російське відомство заявило, що поширене повідомлення є фейком.

"Не бачимо сенсу коментувати різного роду "качки", що тиражуються грузинськими опозиційними ресурсами", – заявило МЗС РФ.

Інформацію про роботу над дипвідносинами між Грузією і Росією напередодні, 11 червня, поширив грузинський опозиційний телеканал Mtavari.

За його інформацією, триває відбір персоналу для грузинського посольства в Москві.

Грузія розірвала дипломатичні відносини з Росією 3 вересня 2008 року, після завершення російсько-грузинської війни. Наразі всі консульські та інші дипломатичні послуги надаються у швейцарських посольствах, де існують спеціальні секції.

У керінвій партії "Грузинська мрія" не раз наголошували, що про жодне відновлення дипвідносин із країною, яка окуповує Абхазію та Цхінвальський регіон, не йдеться, поки не відбудеться повна деокупація грузинських територій.