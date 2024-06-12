Генштаб: Сили оборони завдали ракетного удару по ворожих ЗРК у Криму

Цієї ночі, 12 червня, Сили оборони завдали групового ракетного удару по ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300, а також С-400 у тимчасово окупованому Криму, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Facebook-сторінка Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Як розповіли у Генштабі, груповий ракетний удар було завдано по:

зенітному ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбека;

двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбака та Севастополя.

Влучання в районах цілей було підтверджено. Відповідно до результатів ураження, знищено два радари комплексів С-300 й С-400. Наразі уточнюється інформація щодо третього радара.

"Окрім цього, зафіксована подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах розміщення зенітних ракетних дивізіонів Російської Федерації", - додає Генштаб.

Втрати Росії у війні

Як розповідав Генштаб, в ніч на 10 червня, українські воїни завдали успішних ударів по ворожому зенітному ракетному дивізіону С-400 в районі Джанкоя. Також було уражено ще два зенітних ракетних дивізіони С-300 неподалік від Чорноморського й Євпаторії.

Зокрема як розповідав речник Військово-морських сил (ВМС) Дмитро Плетенчук, в кінці травня наші бійці також успішно завдали удару по Керченській переправі внаслідок чого потонув один із поромів ворога. Розвідка Британії описала наслідки з якими ворог може зіткнутись через це.